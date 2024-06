Toro, ecco le cinque partite che hanno fatto mancare l’Europa

Duvan Zapata Torino FC and Simone Romagnoli of Frosinone Calcio during the Italian Serie A, football match between Torino FC and Frosinone Calcio on 21April 2024 at Stadio Olympic Grande Torino, Turin Italy. Photo Nderim Kaceli

Il Torino ha mancato l'obiettivo Europa. Il tecnico lo aveva posto, dopo la gara con la Salernitana, nella conferenza straordinaria come meta della stagione e come clausola della sua permanenza all'ombra della Mole: "Sono stracontento per il settore giovanile e per il Filadelfia, abbiamo pisciato il sangue per sistemarlo. Se non vado in Europa però non ho fatto quello che dovevo fare”. Alla fine il Toro ha chiuso al nono posto e ha dovuto aspettare l'esito della finale di Conference League per sapere se sarebbe valso l'Europa o meno: la Fiorentina è andata ko e così i granata non disputeranno la Conference nella prossima stagione. Resta rammarico in casa granata per non aver raccolto di più dal campionato. Sono stati tanti i punti persi (17) contro le cosiddette piccole nel corso della stagione. Di seguito le cinque partite più significative che hanno fatto mancare l'accesso diretto all'Europa alla squadra di Juric.