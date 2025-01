Dopo la Coppa Italia testa al campionato: il Toro femminile punta alla Serie C

Un percorso netto, ora c'è il campionato

Quello del Torino Femminile in Coppa Italia è stato un percorso netto, che non accetta repliche e che conferma la bontà del lavoro che Stefano Serani sta portando avanti. Già all'inizio della competizione le granate si sono messe immediatamente in mostra nel girone formato da Turin LDE, Alba Bra Women e dal poi ritirato Racco 86. Alla prima gara è arrivata una vittoria contro il Turin LDE per 0-6, ripetuta per 3-0 contro Alba Bra Women. Nove gol solo nella fase a gironi. La semifinale contro il Torino Women era stata archiviata già nella gara d'andata con la vittoria per 3-1. Nella sfida di ritorno in trasferta le granate hanno arrotondato per 0-4. Infine la finale, decisa per 3-2 ad Orbassano grazie alle reti di Brigitta Aghem, Francesca Bodini e Roberta Municchi. Ora c'è il campionato, dove si preannuncia un altro testa a testa con l'Alessandria. La qualificazione ai playoff è cosa ormai scontata per le le ragazze di Serami, che hanno ottenuto solo vittorie tra campionato e coppa. L'obiettivo di questo gruppo è proprio la promozione nella categoria successiva.