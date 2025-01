Torino Femminile, poker al Torino Women: è finale di Coppa Italia regionale

Torino Femminile, il percorso in Coppa Italia

La Coppa Italia per il Torino è iniziata a inizio dicembre con il girone come primo ostacolo da superare. Le granata sono state inserite in gruppo con Alba Bra e Cit Turin, avversarie superate brillantemente. Il debutto contro il Cit Turin è stato tutto a tinte granata, come dimostra il tennistico 6-0 firmato dalla squadra di Serami. Immediatamente prima di Natale è arrivato il secondo incrocio della prima fase che ha avuto l'Alba Bra come contendente: le granata si confermano, vincendo per 3-0. Con questo successo si chiude il girone: Torino in vetta, primo posto mai in discussione, nove gol fatti e nessuna rete subita. Dopo aver conquistato agevolmente il pass per la semifinale a dicembre, il Torino si è ripresentato ai blocchi di partenza a gennaio con l'obiettivo di raggiungere l'ultimo atto della competizione regionale. A qualificarsi oltre alle granata: Torino Women, vincitrice dell'altro girone, e Alba Bra, in quanto migliore seconda dei due gruppi; il quarto è ultimo slot è andato direttamente all'Alessandria, in quanto finalista della scorsa edizione. Le semifinali si sono disputate tra lo scorso e questo weekend con il format andata/ritorno. Il Torino ha affrontato un derby a tinta granata, dovendo sfidare Torino Women. Anche in questo caso, la Prima squadra del Toro non ha tentennato vincendo 3-1 all'andata e chiudendo la pratica ritorno con un netto 4-0 domenica (decisive la tripletta di Linda Bazzocchi e il gol di Clara Altafin): è finale.