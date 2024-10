Toro, fiato sospeso per Zapata: lunedì gli esami strumentali

Il colombiano ha lasciato il campo in barella tra gli applausi di San Siro, preoccupano le condizioni del ginocchio sinistro.

"Zapata? Incrociamo le dita, sembrerebbe una distorsione al ginocchio". Queste sono state le parole del tecnico del Torino Paolo Vanoli nell’immediato dopo gara. L'allenatore granata resta cautamente ottimista sulle condizioni del colombiano, autore del provvisorio gol del 2-1. A chiarire l’entità dell’infortunio di Zapata saranno gli esami strumentali, in programma con ogni probabilità nella giornata di lunedì. Solo così si potrà comprendere la gravità del problema rimediato al ginocchio sinistro.

Le parole di Ricci

Nel post gara Ricci è intervenuto sull'infortunio di Zapata nel post gara del match contro l'Inter. L'ex Empoli si è assunto delle responsabili importanti: "Io mi dovrò prendere delle responsabilità in più, ma questo già lo sapevo. Ma speriamo che per Duvan non si tratti di niente di grave".