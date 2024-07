Toro, gli esterni restano un punto debole: poca qualità, aspettando Bellanova

Bayeye non è da Serie A, Dembele rimandato?

Vanoli sta dunque lavorando con una batteria di esterni che sarà rivoluzionata dal mercato. Casali è stato aggregato per una questione numerica, così come Bayeye: rientrato dall'Ascoli, il classe 2000 sta mostrando grande professionalità ma non è un giocatore da Serie A. Tutto da valutare Dembele, che ha una fisicità importante ma non sempre è preciso nell'ultima scelta: ad oggi, l'impressione è che abbia bisogno di uno step intermedio prima di giocarsi davvero le sue carte con la maglia granata.