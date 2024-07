Toro, Horvath sotto esame a Pinzolo: prime prove da mezzala

Horvath, subito buone impressioni

Il classe 2002 si è subito messo in mostra per l'ottima tecnica di base, eccellendo nelle esercitazioni e nelle partitelle a tema. Vanoli ha iniziato a impiegarlo come mezzala, trovando buone risposte nei primissimi esercizi sul campo. La strada per l'ungherese non sarà comunque delle più facili, data l'abbondanza di elementi in mezzo al campo. Horvath proverà in ogni caso a giocarsi le sue carte, dimostrando di poter fare bene anche in un campionato più competitivo rispetto a quello ungherese. Nell'ultima stagione ha messo a referto 12 gol e 9 assist tra le fila del Kecskemeti, meritandosi la chiamata dell'Ungheria per l'Europeo. Ora il salto in prima squadra con Vanoli: primissime impressioni positive, ma il cammino è ancora lungo.