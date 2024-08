Toro, i precedenti con Maresca: con i granata prevalgono le vittorie

Il primo precedente di Fabio Maresca con il Torino risale alla Serie A 16/17. Il direttore di gara infatti arbitrò per la prima volta i granata in un Torino-Genoa che si concluse con la vittoria dei piemontesi per 1-0. Decisiva la rete di Andrea Belotti, assistito da Adam Ljajic. Nella stagione successiva , il campionato 2017/2018 , sono invece arrivati un pareggio e una sconfitta. Il pari risale alla sfida interna contro il Milan, chiusa sull’1-1 grazie al gol di De Silvestri in risposta alla rete di Bonaventura mentre la debacle riguarda la sfida persa per 3-0 contro la Roma all’Olimpico. Un match che non ha creato particolari problemi a Maresca.

Nella stessa stagione 2018/2019, poi, il fischietto della sezione AIA di Napoli diresse anche la vittoria interna del Torino contro la Sampdoria che si arrese per 2-1. Una sfida decisamente più complicata di quella contro l’Inter nella quale il direttore di gara viene salvato solo parzialmente dall’intervento del Var. La decisione più dubbia arriva al 43′: cross di Baselli, De Silvestri devia di testa ma al centro dell’area ospite è Belotti il protagonista. Il Gallo viene vistosamente strattonato da Andersen e, mentre tutto lo stadio si aspetta il calcio di rigore, per Maresca richiamato anche dal Var ci sono gli estremi solo per una punizione. E per giunta in favore della Sampdoria. Medesima decisione presa in apertura di match quando il braccio di Murru in area non solo non viene punito da Maresca, anche in questo caso richiamato dal Var, ma il direttore di gara concede la punizione agli ospiti per un precedente fallo di Baselli. Tre le partite dirette nella stagione interrotta dal Covid, la 2019/2020, compreso il derby della Mole giocato a luglio a causa dello slittamento del campionato. Nel 2020/2021 andò in scena il penultimo precedente di Fabio Maresca con il Toro: i granata giocavano a San Siro contro il Milan, in una gara piuttosto nervosa poi vinta dai rossoneri per 2-0.