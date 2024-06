Torino, via alla fase per i nuovi abbonati della campagna 2024/25: le info

Il Torino sta preparando l'accoglienza per i tifosi granata per la stagione 2024-25. A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 5 giugno gli abbonati alla stagione 2023/24, inclusi quelli al girone di ritorno, hanno potuto confermare il loro posto o cambiarlo – anche in un settore differente – al miglior prezzo. Ma, dalla giornata di ieri, giovedì 13 giugno è possibile acquistare l'abbonamento per il prossimo campionato anche per i nuovi abbonati al listino prevendita scontato e avere il primo turno di Coppa Italia a 1 euro.

Le fasi di vendita della campagna abbonamenti 24-25

Come detto, dal 5 giugno, gli abbonati, alla scorsa stagione, hanno potuto rinnovare il proprio abbonamento per le partite casalinghe del Torino. Ci sarà la possibilità di rinnovare entro la mezzanotte di martedì 9 luglio e si avrà diritto ad uno sconto esclusivo e al primo turno della Coppa Italia (32esimi di finale) a solo 1 euro. Da mercoledì 10 luglio i posti non confermati dagli abbonati saranno liberati e messi in vendita. La vendita ai nuovi abbonati è stata suddivisa in due fasi: la prima è scattata ieri e permette ai nuovi abbonati di accedere al listino prevendita scontato. La seconda fase di vendita partirà, invece, mercoledì 10 luglio, con un listino prezzi dedicato che assicurerà un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Sono numerosi i cambiamenti e le differenziazioni di prezzi all'interno dello stadio per favorire la massima partecipazione: ad esempio l’abbonamento a 14 match a solo 99 euro per gli studenti universitari Under 30, esibendo il tesserino universitario, oppure l’area Family (nei Distinti, vicino alla Maratona), dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con iniziative di intrattenimento dedicato. In quest’area l’abbonamento adulto potrà essere acquistato solo insieme ad un under 16 e a prezzi davvero vantaggiosi: under 16 a soli 155 euro (circa 8 euro a partita) e adulto accompagnatore a 255 euro (il prezzo di sei big match).