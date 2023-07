Toro, il confronto con la scorsa estate: squadra incompleta, ma c’è un’ossatura

Estate 2023: squadra incompleta, ma l'ossatura c'è

Ora la situazione è più serena, anche se la squadra non può ancora dirsi completa. Pesano sicuramente l'assenza di un esterno sinistro (in rosa c'è ancora Vojvoda, ma non è in cima alle preferenze di Juric) ed almeno un trequartista titolare (si continua a lavorare al loro ritorno, ma - almeno per il momento - Vlasic e Miranchuk non sono giocatori del Toro). Juric potrà dunque ripartire da una buona ossatura, sicuramente da rinforzare con due o tre titolari e buoni elementi in grado di garantire ricambi di qualità. L'ideale sarebbe consegnare i rinforzi al tecnico in ritiro, ma quantomeno un buon blocco su cui lavorare non mancherà: la situazione è diametralmente opposta a quella di un anno fa.