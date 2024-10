Toro, il messaggio di Zapata: “Grazie a tutti per il supporto, domani gli esami”

Arriva un'altra sconfitta per i granata, che nella serata di ieri sono usciti sconfitti per 3-2 contro l'Inter. Partita in salita sin da subito a causa del rosso di Maripan, che ha spianato la strada ai nerazzurri e a Marcus Thuram, autore di una tripletta. Inutili i gol di Zapata - uscito in barella per un infortunio al ginocchio - e di Vlasic su rigore. Al termine della gara quasi nessun giocatore ha parlato o postato sui social, solo Ilic, Walukiewicz e Gineitis hanno condiviso nelle storie di Instagram il post del Torino. L'unico a commentare sui social nel post partita è stato Duvan Zapata, che in attesa degli esami di domani per capire l'entità dell'infortunio ha scritto: "Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore.. a tutto il mondo TORO e anche ai giocatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’infortunio!!!