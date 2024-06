Toro, il pagellone di fine stagione: Gineitis 6.5, procede il percorso di crescita

Il centrocampista lituano ha dimostrato in diverse occasioni di avere grandi qualità e di poter diventare un elemento prezioso per il Toro

Federico De Milano Redattore 6 giugno 2024 (modifica il 6 giugno 2024 | 16:01)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Il campionato di Gvidas Gineitis si è purtroppo fermato sul più bello perché nel momento in cui aveva iniziato ad inanellare una serie di partite consecutive da titolare, è arrivato uno sfortunato infortunio che non gli ha più permesso di tornare in campo per il finale di stagione. Il centrocampista lituano nonostante ciò ha disputato un'annata soddisfacente, durante la quale ha dimostrato di poter essere un giocatore con un futuro in questo Torino. Quando chiamato in causa da Juric si è infatti quasi sempre fatto trovare pronto dimostrandosi all'altezza della situazione e mostrando al pubblico di fede granata di possedere anche doti non banali ma sempre con prospettive di crescita interessanti che fanno be sperare per il suo futuro nel Toro.

Partita top: Udinese-Torino 0-2, prestazione da veterano per Gineitis in mezzo al campo — Ad Udine, lo scorso 16 marzo, è andata in scena un'ottima partita di Gineitis che ha vissuto in quelle settimane di fine inverno ed inizio primavera il suo momento migliore della stagione. Quella giocata sul campo friulano è stata proprio l'ultima presenza del giovane mediano 2004 che in seguito non è più sceso in campo per l'infortunio al ginocchio. Contro l'Udinese però si è visto un Gineitis in grande forma che ha dimostrato a tutti come mai Juric lo mandasse spesso in campo dal primo minuto in quelle settimane. La sua prestazione è stata infatti caratterizzata da una presenza sicura e tranquilla in mezzo al campo sia nella fase difensiva che in quella offensiva. È stato proprio lui a dare il via al secondo gol granata rubando palla a Pereyra, uno dei tanti duelli vinti in quella serata. Per Gineitis si è trattato di una prestazione quasi da veterano e non da ragazzo di appena 20 anni alle prime presenze in Serie A.

Partita flop: Monza-Torino 1-1, un errore pesante per Gineitis costa la rete degli avversari — Nel racconto della stagione di Gineitis certamente però non si può non pesare il brutto errore che lo ha visto, suo malgrado, protagonista durante Monza-Torino dell'11 novembre. Il centrocampista lituano in quel match ha preso il posto di un infortunato Linetty al 34' del primo tempo e fino al 65' disputa una discreta gara. In quel minuto però concede di fatto il gol del Monza perché a causa di una lettura sbagliata del rimbalzo del pallone si fa scavalcare troppo facilmente consentendo a Colpani di superarlo in velocità e andare a segnare la rete del definitivo 1-1 a discapito di un Toro passato in vantaggio da appena dieci minuti.

Gineitis, il pagellone di fine stagione: il voto — Per Gineitis il voto migliore per questa stagione può essere quindi un 6,5 che rappresenta tutti i suoi margini di crescita ma che mette in evidenza la bontà delle sue 14 prestazioni raccolte quest'anno sotto la guida di Juric. Da lui adesso ci si attende ancora altri passi in avanti e che l'anno prossimo si dimostri ancora più importante nel centrocampo del Toro ritagliandosi uno spazio sempre più da protagonista viste che le qualità certamente non gli mancano.