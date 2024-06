Toro, il pagellone di fine stagione: Linetty 6, dà sempre tutto quel che ha

Partita flop: Torino-Salernitana 0-0, evidenti limiti tecnici a centrocampo

Nella gara casalinga contro la Salernitana terminata 0-0 Linetty è rimasto in campo per 90 minuti. Gli errori da parte del polacco sono stati pochi, ma il problema è stata la fase offensiva. In un match in cui servivano giocate e intuizioni per fare male a una squadra schierata con un atteggiamento ultra-difensivo, il numero 77 ha dimostrato la sua poca attitudine a questo tipo di situazioni, per i suoi limiti nel giocare il pallone con qualità una volta superata la trequarti, per le poche idee in fase offensiva e una grande difficoltà a verticalizzare. Una gara molto in ombra per il polacco, che nonostante il grande sacrificio, quando si tratta far la partita mette in mostra i suoi limiti a livello offensivo e di giocate.