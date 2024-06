Toro, il pagellone di fine stagione: Tameze 6, si riscopre duttile in difesa

Partita top: Torino-Sassuolo 2-1, 6 novembre 2023

Una delle prime partite di Tameze come braccetto di difesa è contro il Sassuolo nel girone d'andata. L'ex Verona è grande protagonista della sfida non solo in fase di difesa, ma anche in fase d'attacco. Anzi, ha coniugato al meglio il recupero palla e l'assistenza al reparto d'attacco. Il primo gol del Torino firmato Sanabria nasce da un recupero del francese a centrocampo e da un pallone per il paraguaiano, dove c'è semplicemente scritto "basta spingere". Il gol del definitivo 2-1 siglato da Vlasic arriva ancora da un recupero di Tameze, che successivamente apre il corridoio per la prima rete in campionato per il croato.