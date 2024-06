Toro, il pagellone di fine stagione: Vagnati 6, tra intuizioni e scommesse perse

Gli acquisti flop: da Sazonov a Kabic

Ci sono state però operazioni totalmente sballate. Partiamo dalla conferma di Lazaro. Il Toro da quel lato aveva bisogno dal tanto annunciato “artista”, ma Lazaro non ha saputo rappresentare questa alternativa. Poi ci sono le scommesse perse come Sazonov e Kabic. Il primo qualche spezzone in prima squadra se l’è ritagliato, senza però impressionare particolarmente e dimostrando di aver bisogno ancora di tanto lavoro. Non si può ancora bocciare definitivamente il georgiano, qualcosa ha fatto intravedere e ha caratteristiche fisiche interessanti. Inoltre parliamo di un giovanissimo alla prima stagione in Serie A, quindi ci sono ancora margini di crescita. Kabic, invece, è un oggetto del mistero. Non essendo mai sceso in campo con la prima squadra, ha fatto fatica anche in Primavera quando chiamato in causa. Il giovane serbo addirittura è finito dietro nelle gerarchie a Zanos Savva, promosso proprio dalla Primavera e in gol all'esordio in prima squadra. Insomma, né Kabic né Sazonov hanno rappresentato scommesse vinte, ma il georgiano comunque ha dimostrato di poter scendere in campo in Serie A, mentre il serbo è stato indecifrabile.