Toro, il punto dall’infermeria: con il Lecce torna Gineitis. E Vlasic…

Domani - domenica 15 settembre - alle ore 15 il Torino scenderà in campo tra le mura amiche nel match valido per la quarta giornata di campionato contro il Lecce di Gotti. In vista della partita con i giallorossi, facciamo il punto dall'infermeria in casa Torino.

Torino, tornano a disposizione Vlasic e Gineitis

Buone notizie dall'infermeria per Paolo Vanoli che - durante la conferenza stampa odierna - ha detto: "Adams? Tutto bene, benissimo. Infortunati? Vlasic si è unito a una parte di allenamento ieri in maniera leggera, settimana prossima farà di più e ci avviciniamo al rientro. Gineitis è recuperato, l'unica pecca è ciò che è successo a Ilkhan". Dunque tornerà a disposizione del tecnico granata per la gara con il Lecce Gvidas Gineitis. Per Nikola Vlasic si dovrà ancora attendere, ma il suo rientro è sempre più vicino e Vanoli proverà a recuperarlo per la prossima sfida contro il Verona. Infine non ci saranno sicuramente Emiran Ilkhan - che ha rimediato in occasione dell'amichevole con la Primavera del Torino una lesione del legamento crociato anteriore sinistro - e il lungodegente Perr Schuurs.