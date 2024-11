Toro, il punto dall’infermeria: Ilic, Ricci e Adams puntano il Monza

Il Torino si trova in una situazione poco tranquilla. Dopo l'infortunio di Zapata (stagione finita), i problemi sono peggiorati ulteriormente quando anche Adams si è dovuto fermare. Il giocatore non ce l'ha fatta a recuperare per il derby, ma ora ha nel mirino il match con il Monza e non si è aggregato alla sua nazionale proprio per curarsi a Torino. Ilic e Ricci hanno avuto dei problemi durante il derby. Il primo ha rimediato un'infiammazione al tendine del ginocchio, mentre il secondo ha subito una distorsione alla caviglia. Entrambi hanno dovuto rinunciare alle gare con le rispettive nazionali e cercheranno di recuperare per il prossimo match contro il Monza.

Il punto dall'infermeria: Njie e Milinkovic-Savic non impensieriscono

Respiro di sollievo, invece, per Njie. Ieri era giunta la notizia che avrebbe saltato le gare con la nazionale a causa di un affaticamento muscolare. La situazione, però, non è grave e lo svedese conta di essere a disposizione già per il prossimo match. Nessuna preoccupazione per Vanja Milinkovic-Savic, la cui condizione non è a rischio. Il ct della Serbia aveva dichiarato che il giocatore non era stato convocato per dei problemi, ma basteranno delle terapie conservative per preservare la condizione del portiere, che non è in dubbio per il Monza.