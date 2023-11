Toro, il punto dall’infermeria: Ricci e Linetty verso il forfait con il Bologna

Djidji verso il ritorno in panchina, out Ricci e Linetty

La grande novità per la gara contro il Bologna potrebbe essere Koffi Djidji, il centrale di difesa punta infatti a tornare nella lista dei convocati nella gara di lunedì' prossimo. Dopo l'operazione per un problema di ernia addominale il numero 26 spera di poter tornare in campo il più presto possibile. I prossimi giorni saranno decisivi per valutare al meglio le sue condizioni. Per quanto riguarda Ricci, il centrocampista non partirà per Bologna a causa dell'infortunio al bicipite femorale della coscia destra rimediato nel match con il Sassuolo. Nella stessa situazione anche Linetty, il polacco durante il match con il Monza ha rimediato una lesione miofasciale di basso grado del lungo adduttore della gamba destra e con molta probabilità non ci sarà a Bologna. Infine sarà assente il solito Schuurs, che ricordiamo starà fuori circa sei mesi in seguito all'operazione dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.