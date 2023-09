Toro, il punto dall’infermeria: Sanabria rientra in gruppo

Ecco le ultime notizie sugli infortunati in casa granata

Il Torino ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida con la Salernitana di lunedì prossimo. I piemontesi saranno impegnati contro i campani, che dovranno fare a meno di Boulaye Dia, infortunatosi con la Nazionale senegalese, dopo le vicende di mercato, che lo avevano escluso dai convocati contro il Lecce. Il Toro, invece, potrà contare su Antonio Sanabria, che oggi si è allenato con il resto della squadra, e su Nikola Vlasic, che è stato protagonista con la sua Nazionale.

Salernitana-Torino: Vlasic e Sanabria ok

Il Torino, oltre al ritorno di Sanabria, potrà contare anche sul trequartista Nikola Vlasic. Il croato era uscito anzitempo nel corso dell'ultima sfida con il Genoa, ma la sua presenza con la Croazia in queste gare di qualificazione agli Europei del 2024 ha testimoniato la ripresa dal fastidio fisico patito contro i liguri. L'unico infortunato rimane Koffi Djidji: il difensore granata è stato nuovamente operato, si era già sottoposto ad un intervento a giugno, a causa di un’ernia inguinale. Ci vorranno circa due mesi per il suo recupero e il rientro in gruppo, dopo la fase di riabilitazione. Oggi, intanto, sono rientrati al Filadelfia anche i Nazionali impegnati domenica: i tre serbi (Vanja, Ilic e Radonjic), Gineitis, Linetty e Zima.