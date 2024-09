Toro, il punto sui centrocampisti: subito bene Ilic e Ricci. In attesa di Vlasic…

A centrocampo è lo stesso Toro dell'anno scorso a livello di uomini: il gioco di Vanoli sta però esaltando i giocatori di qualità come Ilic e Ricci

Luca Sardo Redattore 9 settembre - 12:05

In mezzo al campo il Torino a livello di uomini è rimasto lo stesso della passata stagione; in questo inizio di campionato però si è vista una crescita di alcuni giocatori grazie alla proposta di gioco di Paolo Vanoli. Calciatori di qualità come Ilic e Ricci hanno iniziato alla grande, in attesa anche del rientro dai rispettivi infortuni di Gineitis e Vlasic. Facciamo ora il punto dunque del reparto centrocampisti della squadra di mister Vanoli.

A centrocampo è lo stesso Torino dell'anno scorso — A livello di uomini, il centrocampo del Torino è rimasto lo stesso della passata stagione. In estate sembrava vicino l'addio Ivan Ilic direzione San Pietroburgo ma, dopo un lungo corteggiamento da parte del club russo, il giocatore è rimasto a Torino e in questo inizio di campionato è stato tra i migliori durante le prime tre partite con la maglia granata. Il gioco di Vanoli lo sta esaltando e insieme a Samuele Ricci ha iniziato alla grande questa stagione: il serbo si inserisce molto spesso e sta diventando una chiave anche in fase offensiva. Anche Karol Linetty ha iniziato bene: il polacco in mezzo al campo riesce a dare sempre il suo apporto in fase di interdizione, senza dimenticare il jolly Adrien Tameze che è in grado di giocare sia centrocampo che fare il braccetto della difesa a tre, come spesso è accaduto l'anno scorso in emergenza.

Reparto non ancora al completo — Paolo Vanoli però non ha ancora avuto a disposizione tutti gli uomini. Gvidas Gineitis e Nikola Vlasic non hanno ancora potuto esordire in campionato: il lituano ha avuto un problema al ginocchio nel corso della preparazione estiva, ma sembra molto vicino il suo rientro e dopo la sosta potrebbe tornare in gruppo. Più lunghi invece saranno i tempi di recupero per Vlasic: Vanoli non vuole forzare il rientro del giocatore croato ed evitare il rischio di ricadute. "Vlasic ha iniziato a correre sul campo a media intensità. Su di lui dico che abbiamo perso tempo, dunque adesso preferisco aspettare una settimana in più ma averlo per tutto il campionato. Lui ci tiene tanto, a volte dobbiamo frenarlo, ma con lui non possiamo più sbagliare perché ha avuto una ricaduta" ha detto proprio il tecnico in conferenza parlando del suo numero 10. Una volta che tutti saranno a disposizione si potrà vedere il vero potenziale di questo reparto sotto la guida di Paolo Vanoli.