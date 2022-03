Toro in Europa con il modello xG di Opta: ai granata mancano 14 punti

Dopo la Roma, il Toro ha il saldo negativo più alto tra expected points e punti effettivamente realizzati: ai granata è mancato il guizzo

Silvio Luciani

A guardare la classifica basata sul modello di expected goals, Ivan Juric non ha tutti i torti: “Abbiamo fatto cose bellissime ma poi sembriamo sempre un'incompiuta. Per una ragione o l'altra in molte partite ci è mancato uno step ulteriore”. Sembrerà strano, ma a giudicare dai dati, la situazione non è cambiata neanche dopo due mesi senza vittorie. Il Toro sta continuando a raccogliere meno di quanto produce e la ‘colpa’ è da attribuire ad un reparto offensivo che non riesce a trasformare la grande mole di gioco che produce. Se le partite si fossero concluse con gli expected goals di Opta, il Torino sarebbe stato settimo con 49 punti in classifica, in piena zona europea.

EXPECTED GOALS - Il modello elaborato da Stats Perform misura la qualità delle occasioni da gol calcolando le probabilità che si tramutino in gol. Tiene conto di una serie di variabili tra cui la posizione dei tiri, la vicinanza degli avversari, la posizione del portiere e non solo. Dopo la Roma, che ha accumulato una differenza di 15 punti tra quelli totalizzati ed xPoints, il Torino è la squadra con il differenziale peggiore (14): i granata non sono riusciti a capitalizzare tutto ciò che hanno prodotto.

GLI EPISODI - Il dato è impressionante, perché le reti realizzate (-6,4) e quelle subite (-1,4) non si discostano molto dai gol attesi, o almeno non così tanto da giustificare 14 punti in meno. La spiegazione l'ha data sempre Juric, nel post-partita di Bologna-Torino: "In tante partite la squadra meritava di più e non ha raccolto per vari motivi. Sappiamo che molto lo fanno anche gli episodi". E questi numeri confermano le impressioni: in troppe occasioni il Torino ha perso punti sul filo di lana, in partite equilibrate che non è riuscito a portare dalla sua parte, condannandosi ad un campionato da metà classifica.

