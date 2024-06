Toro in lutto: è morto Jure Juric, papà di Ivan

Il cordoglio per la scomparsa di Jure Juric

Il Torino e il mondo granata si stringe attorno a Ivan Juric per la perdita dell'amato papà, Jure Juric. Il club granata, tramite comunicato ufficiale, ha espresso le condoglianze al tecnico che ha guidato il Toro nell'ultimo triennio: "Il Presidente Urbano Cairo con tutti i consiglieri di amministrazione, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori e tutto il settore giovanile del Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto ad Ivan Juric ed alla sua famiglia per la scomparsa del caro papà Professore Jure Juric". Anche la Redazione di Toro News porge alla famiglia Juric, nel tragico momento che ci trova uniti , le proprie condoglianze.