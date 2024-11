Toro in numeri, Dembele: scarso minutaggio nonostante la fiducia di Vanoli

Lente d'ingrandimento sui numeri collezionati fin qui da Dembele: neanche un'ora di gioco giocata in Serie A e due ammonizioni collezionate

Simone Napoli 17 novembre - 16:00

Analizziamo i numeri di questi primi 4 mesi di stagione di Ali Dembele, tornato in estate dal prestito in laguna col favore degli addetti ai lavori e con uno sponsor importate: l'allenatore Paolo Vanoli che lo aveva allenato proprio lo scorso anno al Venezia. Infatti, dopo una preparazione estiva in cui è riuscito a brillare, il tecnico ha lanciato il classe 2004 francese facendo esordire prima nel primo match ufficiale della stagione - in Coppa Italia contro il Cosenza - e poi nel primo incontro di Serie A contro il Milan. Dalla fiducia di Vanoli e compagni nelle prime uscite stagionali, Dembele è tuttavia passato stabilmente panchina nelle ultime settimane.

I numeri di Ali Dembele: scarso minutaggio ma alto il dato dei cartellini — Vanoli ha da subito riposto fiducia nel difensore francese classe 2004 lanciandolo nella mischia nelle primissime uscite stagionali: sono 8 le presenze stagionali di Dembele di cui 6 in campionato. Dall'esordio assoluto in maglia granata contro il Cosenza il 20enne nativo di Villepinte ha collezionato solo 81 minuti in stagione tra Serie A - 54 minuti - e Coppa Italia - 27 minuti. Il difensore, sfruttato per la sua duttilità e facilità di corsa, è stato impiegato sia da braccetto che da quinto di centrocampo, ma col passare delle partite è scalato nelle gerarchi di Vanoli: dagli oltre 20 minuti giocati contro il Cosenza (24 minuti) all'esordio e con l'Atalanta in campionato (23 minuti), il minutaggio di Dembele è man mano calato fino agli ultimi scampoli di partita concessi da Vanoli in Torino-Como, entrato al 94' per sostituire Masina. Da allora il francese non ha più visto il campo, oltre la giovane età e il salto di categoria, potrebbe aver pagato l'aumentare della concorrenza nel suo ruolo di esterno destro e come braccetto di difesa.

Bene in pase di possesso palla: due le azioni da tiro create — Nonostante i pochi minuti collezionati, Dembele è all'ottavo posto nella rosa granata per cartellini gialli collezionati e il primo per gialli presi in rapporto ai minuti giocati: 2 contro il Milan e il Verona, vale a dire uno ogni 27 minuti. Non tutto è da "buttare" però: negli scampoli di partita giocati Dembele ha dimostrato una buona personalità e un'ottima facilità di corsa da poter sfruttare quando le squadre sono sulle gambe: contro il Cagliari ad esempio è riuscito a creare 2 azioni che hanno portato a un tiro dei compagni. Con 38 tocchi di palla totali, il francese ha dispensato 32 passaggi con una precisione passaggi del 75%, vale a dire 24 passaggi completati. Quella contro il Cagliari, nonostante la sconfitta, è stata una delle gare più propositive di Dembele che è stato uno dei migliori per tocchi di palla in posizione offensiva con ben 6 sulla trequarti e uno nell'area avversaria.