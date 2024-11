Toro in numeri, Gineitis: spazio limitato finora, un assist e pochi altri spunti

Gvidas Gineitis in questo avvio di campionato non ha convinto. La scorsa stagione il lituano stava riuscendo ad affermarsi all'interno della squadra, ma un infortunio al ginocchio l'ha fermato proprio sul più bello. Dal suo ritorno in campo il lituano non ha ancora convinto Vanoli, che fino a qui non l'ha impiegato molto. Il centrocampista fino ad ora ha collezionato 7 presenze, di cui solamente 2 da titolare, per un totale di 231 minuti giocati. Dopo lo scorso anno si pronosticava che questo sarebbe stato l'anno della consacrazione per Gineitis, ma ad oggi il classe 2004 non ha ancora convinto.

Gineitis, un assist e pochi altri altri spunti interessanti

Gineitis fino ad ora ha ricevuto poco spazio. In mezzo al campo Vanoli conta diverse possibilità ed il lituano ha sofferto la concorrenza. Il centrocampista è perlopiù subentrato e spesso non è riuscito a svoltare le partite. Gineitis in questo avvio di campionato ha collezionato un assist, in occasione di Inter-Torino, match terminato 3-2 per i nerazzurri. In quell'occasione il lituano era partito titolare e cogliendo una distrazione difensiva della difesa nerazzurra è riuscito a fornire la palla a Zapata, che solo davanti a Sommer non ha sbagliato. Oltre all'assist il giocatore non ha offerto molti altri spunti brillanti e da un giocatore tecnico come lui ci aspetta sicuramente di più. Il centrocampista ha realizzato in totale 84 passaggi, con una percentuale di precisione del 77,4%. Ha tentato 17 cross, di cui solamente 3 hanno avuto esito positivo. Per lui 4 palloni rubati, 3 intercettati e 7 duelli vinti. A differenza di molti altri compagni, Gineitis in questo avvio non è da bocciare, tuttavia da lui ci si aspetta molto di più.