Toro in numeri, Linetty: periodo negativo per il capitano granata. Male in fase difensiva

Un'analisi sulla prima parte di stagione del centrocampista e capitano granata Karol Linetty

Eugenio Gammarino 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 14:30)

Il centrocampista granata Karol Linetty sta vivendo un periodo di enorme difficoltà, un po' come tutti gli uomini di Paolo Vanoli. Il rendimento del numero 77 granata è nettamente in calo e nelle ultime partite l'ex Sampdoria non ha brillato. Ciononostante, nelle prime 12 giornate di campionato Linetty è sceso in campo in 11 occasioni, 9 da titolare e subentrando solo due volte a gara in corso (contro Verona e Fiorentina). L'ex Sampdoria ha saltato soltanto la sfida con la Lazio, in cui gli è stato preferito Tameze in mezzo al campo e dove è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Complessivamente sono 766 i minuti sulle gambe di Linetty ed è il sesto giocatore più impiegato da Paolo Vanoli. Di seguito un bilancio sul rendimento di Karol Linetty in questa prima parte di stagione.

Toro, i numeri di Linetty in fase difensiva: dato negativo nei palloni rubati e nei duelli vinti — I numeri di Linetty non sono esaltanti in fase difensiva: in 11 partite ha intercettato solo 3 palloni dagli avversari, mentre sono 13 i palloni rubati. L'ex Sampdoria ha effettuato 16 tackle sugli avversari, ha commesso 15 falli subendone, invece, 10 e con 3 cartellini gialli rimediati è nel gruppo dei 7 più ammoniti in casa granata. Saldo negativo per quanto riguarda il rapporto tra duelli vinti (33) e duelli persi (45) su 88 duelli tentati, mentre nei duelli aerei è uno dei peggiori della rosa granata possedendo una percentuale del 31%, ovvero 4 duelli aerei vinti su 11 (sono 9 i duelli aerei persi). Da sottolineare il grave errore difensivo del centrocampista polacco durante il match contro la Roma che ha portato al gol vittoria dei giallorossi con Paulo Dybala. Le statistiche di Linetty non sono positive e sono nettamente in calo dopo la partita contro il Cagliari, in cui ha indossato per la prima volta la fascia di capitano in seguito all'infortunio di Duvan Zapata contro l'Inter.

Torino, i numeri di Linetty in fase offensiva: numeri positivi nei passaggi riusciti

Finora il centrocampista polacco si è dimostrato poco determinante sia in fase difensiva che in fase offensiva: considerati tutti i centrocampisti della rosa, Linetty è uno di quelli che ha effettuato meno tiri (5) centrando la porta solo in un'occasione, quando ha realizzato il gol del 2 a 1 contro il Cagliari. Il polacco, con la rete realizzata contro i rossoblu, è tornato al gol in Serie A dopo due anni di astinenza e lo ha fatto al primo incontro con la fascia di capitano al braccio. L'ex Samp non possiede una buona percentuale nemmeno quando si tratta di saltare l'uomo, dato che ha completato solo 4 dei 10 dribbling tentati in questa stagione. Possiede, invece, un dato positivo nella fase di palleggio, visto che ha completato l'86.4% dei passaggi tentati, posizionandosi all'ottavo posto fra i giocatori granata con 253 passaggi riusciti su 294 passaggi tentati.