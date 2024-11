Toro in numeri, Maripan: ok sui passaggi, ma troppi errori portano ad esclusioni

Con 6 presenze e 361 minuti giocati Guillermo Maripan finora non si è dimostrata una valida alternativa nella difesa granata. Il difensore cileno ex-Monaco, arrivato negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato è stato schierato da Vanoli 5 volte titolare sui 12 incontri di campionato disponibili. Complessivamente i 361 minuti sulle gambe del numero 13 granata lo portano ad essere uno dei giocatori meno presenti in campo tra i granata insieme a Borna Sosa. Diverse sono state le esclusioni motivate da scelte tecniche di Vanoli dovute anche ad errori marchiani commessi dal difensore cileno: viene in mente soprattutto quello contro la Fiorentina. Da non dimenticare anche l'improvvida entrata da cartellino rosso in Inter-Torino. Al netto degli errori evidentissimi commessi da Maripan, andiamo ad analizzare ora i numeri del giocatore.