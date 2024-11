Toro in numeri, Paleari: buon secondo portiere e grande esperienza

Arrivato al Torino per fare il secondo portiere, Alberto Paleari, fin qui ha mantenuto le aspettative. Ha dovuto sostituire Vanja in una sola occasione, ma dimostrando di essere preparato e affidabile. Inoltre si tratta di un giocatore classe '92, che ha girato l'Italia per più di 10 anni e può aiutare Milinkovic-Savic con la sua esperienza. Complessivamente sono 90 i minuti in stagione, disputati nella sconfitta interna contro la Lazio.

Toro, i numeri di Paleari: tre gol subiti e una sconfitta ma la gara è stata positiva

Paleari ha esordito con la maglia granata nella sconfitta per 3-2 contro la Lazio di Baroni. Nonostante il risultato negativo e i 3 gol subiti l'ex Genoa e Benevento ha disputato una buona gara. Incolpevole sulle reti segnate dai biancocelesti, che hanno sfruttato la troppa leggerezza difensiva per imbucare in rete con facilità. Nell'arco dei 90 minuti il portiere granata ha compiuto 4 parate importanti, tenendo sempre in vita la squadra di Vanoli. Paleari si è dimostrato una buona riserva per Vanja e un portiere che conosce bene il nostro campionato.