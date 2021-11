Toro in numeri: Singo calcia di più ma dribbla di meno. E i cross restano pochi

L'analisi statistica sui giocatori del Torino secondo i dati di Whoscored.com e Opta

ATTACCO - In primo luogo balza all'occhio un dato: 0,6 cross a partita nelle dodici gare giocate in campionato, un po' poco considerando il ruolo da tornante. Ad esempio, se lo paragoniamo a Cristian Ansaldi tra i due non c'è partita con l'argentino che ne effettua 1,4 a gara, posizionandosi all'ottavo posto della speciale graduatoria del campionato, guidata da Lorenzo Pellegrini con 2,8 traversoni a match. Singo continua a crossare poco ma calcia molto di più rispetto alla scorsa stagione (1,3 tiri in media a match contro lo 0,4 della precedente annata). Sempre rispetto allo scorso campionato spicca in negativo il dato relativo ai dribbling effettuati. In media ne fa 0,8 a partita contro i 3 del primo della classe, Jeremie Boga del Sassuolo. Nell'annata scorsa si attestava appena sotto i 2. Alcuni aspetti offensivi, dunque, potrebbero essere migliorati, anche perchè al classe 2000 non mancano certo i mezzi fisici, non sempre supportati a pieno regime da appropriati mezzi tecnici e tattici.