Toro in numeri, Sosa: avvio anonimo per il croato, ora ci si aspetta una svolta

Arrivato in estate come laterale mancino di fascia, Borna Sosa , ha fin qui deluso le aspettative. Sulla carta sembra un profilo molto interessante ma l'esterno visto prima allo Stoccarda e poi all'Ajax a Torino non si è ancora presentato. Ciò che si augura tutto l'ambiente è che da qui in poi possa solo migliorare, il suo apporto in squadra potrebbe essere fondamentale essendo l'unico esterno mancino in rosa. Al suo rientro in Italia dovrebbe ottenere più minutaggio e prendendo fiducia potrebbe finalmente arrivare la svolta. Fin qui sono 333 i minuti sulle gambe di Sosa , frutto di 7 presenze di cui 4 da titolare.

Toro, i numeri di Sosa: completamente assente in fase offensiva

L'esterno croato è approdato a Torino per portare quei cross e quegli assist in più che dalla fascia sinistra non si vedono dai tempi di Ansaldi. Fin qui Sosa non ha però inciso e anche i tentativi sono stati pochi. Un solo passaggio chiave per lui in stagione, zero dribbling riusciti e 0.05 expected assist. Un dato positivo è invece legato ai passaggi, l'ex Ajax è il terzo granata per precisione passaggi, dietro solo a Maripan e Ricci, con una percentuale dell'88.74% (134 su 151). Non si può dire lo stesso per i cross però, di cui su tredici tentati solo due sono arrivati a destinazione. Fin qui, dunque, Sosa si è visto molto poco ed è apparso troppo appannato e sotto tono, dalla ripresa della Serie A è più che lecito aspettarsi un giocatore diverso, che sia in grado di portare corsa e assist sulla fascia sinistra, o almeno è quello che si augurano tutti i tifosi granata.