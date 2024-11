Toro in numeri, Vlasic: bene la precisione nei passaggi, ma non incide sotto porta

Tra i giocatori da cui ci si aspetta di più c'è senza dubbio Nikola Vlasic. Il numero 10 del Torino - complice l'infortunio muscolare rimediato a giugno e che non gli ha permesso di svolgere la preparazione pre-campionato - deve ancora ritrovare la forma migliore. Vlasic ha fatto il suo esordio stagione il 29 settembre in occasione del match con la Lazio il 29 settembre e fino ad ora ha collezionato 7 presenze (per un totale di 387 minuti), 1 gol e 2 assist. Vlasic può essere considerato un jolly, vista la sua duttilità. Nell'ultima partita di campionato - il derby con la Juventus - Vanoli lo ha schierato seconda punta al supporto di Sanabria: con l'infortunio di Zapata, il croato potrebbe venire impiegato dal tecnico sia nel ruolo di mezzala di centrocampo che alle spalle della punta. Analizziamo, dati alla mano, la sua stagione fino a qui con questo nuovo appuntamento di "Toro in numeri".

Vlasic, basso il dato degli expected goals

Partiamo dalle cose positive. Vlasic in queste 7 presenze ha collezionato 2 assist: è il secondo miglior assist man della squadra a pari merito con Masina, entrambi alle spalle di Lazaro a quota 3. Bene anche la precisione nei passaggi da parte del giocatore croato: Vlasic ha l'81.8% di passaggi riusciti (99 riusciti su 121). Stupisce molto inoltre il dato dei recuperi, di cui ne ha effettuati 5, il massimo tra i granata, alla pari di Ricci e Linetty. Ciò che è mancato a Vlasic è stata la presenza in fase offensiva. Analizzando il dato degli expected goals (gli xG, ovvero il dato che misura la qualità delle occasioni da gol calcolando le probabilità che si tramutino in gol, tenendo conto di una serie di variabili tra cui la posizione dei tiri, la vicinanza degli avversari, la posizione del portiere e non solo), attualmente - secondo quanto riportato dal sito di statistiche fbref.com - risulta essere di 1.02. Il confronto con la passata stagione è assai negativo: il croato infatti ha terminato il campionato 2023/2024 con xG di 3.21, su un totale di 33 presenze totali. Il dato basso degli xG deriva dall'assenza di Vlasic sotto porta: l'unico gol del numero 10 è stato segnato su rigore contro l'Inter. Vlasic infatti ha tirato solamente due volte in porta in queste sette presenze: uno con l'Inter e l'altro con la Fiorentina. Se considerassimo gli npxG (ovvero i gol previsti non su rigore), il valore è di 0.3. Sicuramente Vlasic deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica, ma quel che è certo che dovrà essere più presente senza dubbio sotto porta.