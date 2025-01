Toro, la giornata: alle 12:30 fischio d’inizio di Fiorentina-Torino

Matchday per i granata che alle 12:30 sfidano la Fiorentina in trasferta al Franchi

Alle 12:30 i granata di Paolo Vanoli sfideranno la Fiorentina di Raffaele Palladino tra le mura dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match tra viola e granata, valido per il 21^ turno del campionato di Serie A 2024-2025, aprirà la giornata di domenica. Il tecnico Paolo Vanoli e i suoi ragazzi vogliono tornare al successo in trasferta che manca dalla gara contro l'Empoli, più di un mese fa ormai. Come sempre, potete seguire la diretta testuale di questa diciottesima gara di Serie A qui su Toro News.