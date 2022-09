Toro, la giornata: granata in campo in vista del Lecce. Alle 15.30 parla Vagnati

I granata di Juric oggi torneranno subito in campo in vista della sfida con i giallorossi in programma lunedì 5 settembre

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta nel match di campionato di ieri sera, per i granata è il momento di tornare subito in campo al Filadelfia per riprendere gli allenamenti e iniziare a preparare la partita contro il Lecce in programma lunedì 5 settembre alle 20.45. Inoltre - come comunicato dal Torino sul proprio sito ufficiale - alle 15.30 presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino parlerà in conferenza stampa il Responsabile dell'Area Tecnica Davide Vagnati.