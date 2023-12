Toro, la giornata: prima squadra in campo, alle 13.00 gioca la Primavera

Si avvicina sempre di più Torino-Atalanta, match valido per la quattordicesima giornata della Serie A 23/24. I granata nella giornata di oggi svolgeranno l’allenamento in preparazione della sfida contro i bergamaschi. Gara importante per...

Si avvicina sempre di più Torino-Atalanta, match valido per la quattordicesima giornata della Serie A 23/24. I granata nella giornata di oggi svolgeranno l'allenamento in preparazione della sfida contro i bergamaschi. Gara importante per dimenticare subito Bologna. Ci sarà spazio anche per la Primavera. I ragazzi di Scurto, reduci dalla vittoria contro la Fiorentina nella scorsa giornata della Primavera 1, affrontano l'Hellas Verona. La gara inizierà alle ore 13:00.