Toro, la variabile Schuurs: in prospettiva è lui il sostituto di Buongiorno ma…

Schuurs, la situazione dopo l’infortunio

L’ex Ajax sarà sicuramente il fulcro della difesa granata con Vanoli che punterà sull’olandese per potenziare un reparto difensivo non ancora al completo. Il recupero di Schuurs sarà fondamentale per rinforzare una difesa orfana di giocatori chiave come Djidji, Rodriguez e Buongiorno. L’olandese, nei giorni scorsi, ha incontrato Vanoli al Filadelfia per discutere dell’imminente rientro in campo e del suo ruolo in rosa. Il tecnico lombardo però dovrà attendere qualche altra settimana prima di vedere l’ex Ajax in azione: come noto, la riabilitazione ha preso del tempo in più rispetto a quello che era previsto.