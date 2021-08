Toro, la vigilia di Coppa ricca di problemi: si fermano altri quattro giocatori

Le ultime sul mondo granata a poche ore dall'avvio ufficiale della stagione. Domani rifinitura

Allenamento della vigilia per il Torino, in vista di domani alle 21, quando arriverà la Cremonese per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una serie di problemi si sono susseguiti nelle ultime ore. In primo luogo un trauma contusivo alla caviglia destra per Daniele Baselli, poi contusione al ginocchio sinistro per Ben Kone e Simone Zaza dopo uno scontro di gioco. Anche Vincenzo Millico ha sospeso anzitempo la seduta causa problema distrattivo all’adduttore della coscia sinistra. A questi quattro problemi si somma la seduta differenziata, già prevista alla vigilia di questo 14 agosto, di Cristian Ansaldi. A loro si aggiungono anche Simone Verdi e Gleison Bremer, fermi da qualche giorno.