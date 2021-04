Toro, l’allenamento odierno: ancora assente Sirigu

Allenamento mattutino in vista della Roma: il portiere non è ancora rientrato

Allenamento mattutino per il Toro, che sta lavorando in vista della gara di domenica contro la Roma. Al termine dell'attivazione muscolare, Nicola ha diretto un programma tecnico: esercitazioni a tema e lavoro sul possesso palla per i granata. Per quanto riguarda il bollettino medico, non ha ancora ripreso ad allenarsi con i compagni Salvatore Sirigu, risultato positivo al Covid la scorsa settimana. Si è invece allenato regolarmente in gruppo Daniele Baselli, fermo ieri per fisioterapia.