Toro, Lazaro l’imprescindibile di Vanoli: è il giocatore con maggior minutaggio

Lazaro il più utilizzato da Vanoli

Lazaro in nove partite (sette di campionato più le due di Coppa Italia) ha collezionato 753 minuti: l'esterno è il giocatore con maggior minutaggio della squadra granata. Alle sue spalle ci sono Duvan Zapata con 724 minuti e Vanja Milinkovic-Savic con 720 minuti. Questo minutaggio - oltre che per le belle prestazioni che Lazaro sta facendo - è giustificato dalla duttilità dell'esterno di giocare su entrambe le fasce: “Per me davvero non c’è differenza, magari a sinistra vengo più dentro al campo e a destra cerco di più il fondo, ma non ho preferenza, lo sa il mister e lo sanno i compagni” ha detto proprio Lazaro. Due sono gli assist collezionati dall'esterno in questo avvio di stagione (entrambi per i gol di Zapata, uno contro il Milan e l'altro con il Verona): la scorsa stagione con Juric sono stati 4. La speranza è che Lazaro continui con questo rendimento, magari provando anche a migliorare in zona gol.