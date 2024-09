Toro-Lazio 2-3, la moviola: giusto non espellere Sanabria. E il rosso a Vanoli…

Troppe perdite di tempo dei giocatori della Lazio

Tra gli episodi da segnalare c'è il contatto tra Sanabria e Guendouzi al minuto 54: l'attaccante granata in mezzo al campo ha colpito duramente il centrocampista della Lazio dopo aver toccato prima il pallone. Giusta qui la decisione di Sozza di estrarre il cartellino giallo a Sanabria, non c'erano infatti gli estremi per il rosso. Cartellino rosso però arrivato a Paolo Vanoli: il tecnico granata è stato infatti espulso dal direttore di gara lombardo al minuto 73' per proteste. Dopo aver inizialmente ammonito Vanoli per proteste, Sozza ha poi estratto il secondo cartellino giallo che ha portato all'espulsione il tecnico granata a causa delle proteste reiterate. Lo stesso Vanoli nella conferenza stampa post partita ha spiegato: "Cosa è successo sull’espulsione?Una battaglia che continuo a fare con gli arbitri. Sono migliorato in questo aspetto, quando incito la mia squadra ce l’ho con la mia squadra. Ho detto al quarto uomo che Guendouzi poteva essere ammonito. Se poi arriva uno e ti tira fuori il giallo, chiedi spiegazione e tira fuori il rosso… il calcio è bello anche con le discussioni, non ho detto niente di male". Troppe inoltre sono state le perdite di tempo dei giocatori della Lazio nel secondo tempo: Sozza non è riuscito a tenere in mano la partita.