Toro, le ultime dal Filadelfia: quattro giocatori ancora a parte

L'allenamento mattutino dei granata di Juric in vista della sfida contro la Roma

Nella giornata di oggi - venerdì 26 novembre - il Toro di Juric ha svolto una seduta di allenamento mattutina in preparazione alla sfida in trasferta contro la Roma di Mourinho - calcio d'inizio domenica 28 novembre alle 18:00. I granata hanno svolto all'inizio un'analisi tattica a video, per poi scendere sul campo del Filadelfia per una sessione tecnica. Sessione alla quale però non hanno preso parte i 4 granata ancora non del tutto recuperati dai rispettivi infortuni: Mandragora, Ansaldi, Verdi e Rodriguez. Per loro, un allenamento personalizzato per tornare a disposizione del tecnico granata nel minor tempo possibile ma nel segno della massima prudenza: salvo sorprese, tutti e quattro salteranno il match contro la Roma. Domani - sabato 27 novembre - in programma un'altra seduta di allenamento.