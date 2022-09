Toro, Linetty dal 1′ con il Sassuolo: contro i neroverdi l’unico gol in granata

Sospiro di sollievo in casa granata: Karol Linetty - uscito malconcio dopo la sfida di San Siro con l'Inter - sta bene ed in vista della sfida con il Sassuolo in programma sabato 17 settembre allo stadio Olimpico Grande Torino dovrebbe partire titolare in mezzo al campo al fianco di Sasa Lukic. In questo inizio di stagione, il centrocampista polacco si è fatto trovare pronto ogniqualvolta Ivan Juric lo ha chiamato in causa: "Ci ha conquistato tutti con il suo lavoro nell'ultimo anno. Non ha giocato per tre o quattro mesi, eppure è sempre stato sul pezzo. Ora gioca e lo fa bene. Sono contento per Line" ha detto il tecnico granata al termine della sfida con la Cremonese dello scorso 27 agosto. Con l'infortunio di Ricci, molto probabilmente con il Sassuolo toccherà ancora a lui partire dall'inizio.