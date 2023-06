Toro, manca la fisicità? Secondo i dati sui duelli aerei non è così

Nonostante gli ottimi numeri, però, il Toro ha fatto molta fatica quest’anno ad imporsi fisicamente in situazioni da calci piazzati, cosa che non è passata inosservata e che per il tecnico granata sembra essere una delle problematiche principali. Lo stesso Juric più volte in stagione ha evidenziato quando abbia inciso la non adeguatezza del rendimento della squadra sulle palle inattive sia in fase difensiva che offensiva. Ma, guardando le statistiche e le caratteristiche dei singoli giocatori, il Torino è una buona squadra dal punto di vista fisico, il grande problema è la fatica a sfruttare i piazzati. Un problema che, in prospettiva della prossima stagione, sembra dover essere risolto più in sede di lavoro sul campo che in sede di mercato, considerando che i giocatori fisici non mancano.