Toro, match day: alle 15 la gara con il Modena sarà visibile su Torino Channel

Oggi - venerdì 28 luglio - alle ore 15.00, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo a Pinzolo per sfidare il Modena nel secondo match amichevole di questo inizio di stagione (la gara sarà visibile in diretta su Torino Channel). Dopo la partita vinta con la Feralpisalò lo scorso 22 luglio per 2-0, i granata nel primo pomeriggio scenderanno in campo contro i gialloblù, poi verso le 19 circa è prevista la partenza da Pinzolo con il rientro a Torino che dovrebbe essere intorno a 00.00. Come di consueto, potrete seguire la gara in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.