Toro, mattinata di lavoro in palestra: aggregati anche Ricci e Pellegri

Gruppo al completo per Ivan Juric, che nella giornata di oggi ha potuto riabbracciare anche Samuele Ricci e Pietro Pellegri (arrivato in città già ieri). Rientrati dunque tutti i giocatori che avevano usufruito di ulteriori giorni di vacanza dopo gli impegni con le nazionali, il tecnico può ora contare su tutti i giocatori attualmente in rosa, in attesa dei rinforzi dal mercato.

Per quanto riguarda l'allenamento odierno, la squadra ha lavorato in palestra. I giocatori sono arrivati scaglionati nel corso della mattinata ed hanno svolto solamente esercizi fisici. Al Filadelfia anche Gleison Bremer, accompagnato dall'agente. In vista c'è ora la partenza per il ritiro in terra austriaca: domani l'ultima giornata di lavoro in città, lunedì all'ora di pranzo la partenza da Caselle per arrivare nel pomeriggio a Bad Leonfelden per la prima parte del lavoro in altura.