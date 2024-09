Toro, migliorato il parco portieri in quanto ad esperienza e affidabilità: il punto

Paleari e Donnarumma portano esperienza ed affidabilità

Il portiere titolare resta Vanja Milinkovic-Savic. L'estremo difensore serbo nelle prime tre partite di campionato è stato già decisivo ed ha iniziato questa stagione da protagonista: Vanja infatti ha parato il rigore a Pasalic al 96' del match contro l'Atalanta e col Venezia è stato autore di diverse parate importanti, come ad esempio quella nel primo tempo sul tiro a giro di Nicolussi Caviglia, che ha permesso ai granata di mantenere la porta inviolata. L'arrivo di Paleari e Donnarumma, che saranno rispettivamente il secondo e il terzo portiere, ha portato all'interno del reparto portieri sicuramente più esperienza ed affidabilità. Paleari è un ottimo secondo portiere ed è un grande uomo spogliatoio: nelle ultime stagioni ha giocato titolare nel Benevento in B e in C. Anche Donnarumma fino all'anno scorso giocava titolare in C: il portiere infatti nelle ultime tre stagioni ha giocato con la maglia del Padova in Serie C e ha ricoperto il ruolo di portiere titolare. Donnarumma è stato il primo portiere sia in campionato che nei playoff e ha vinto anche la Coppa Italia Serie C nella stagione 2021/2022 con la maglia del Padova. Il fatto di avere due portieri affidabili e con esperienza in questa stagione sarà senza dubbio un beneficio per Vanja.