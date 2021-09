Toro, Milinkovic-Savic parte col piede giusto. Ma ora servono conferme

Un'arma in fase di impostazione, nessuna sbavatura tra i pali: Milinkovic-Savic ha iniziato bene la stagione

Secondo i lettori di Toro News, Vanja Milinkovic-Savic è stato il miglior granata in campo nella sfida contro la Fiorentina. Il portiere serbo ha iniziato la stagione con l'obiettivo di superare lo scetticismo dato dalla promozione a titolare e, per ora, ci sta riuscendo. Come anticipato su queste colonne, la scelta di VMS è stata dettata in primis dalle sue qualità in fase di impostazione, qualità a cui il Toro si è appoggiato molto (forse troppo) nei primi due match contro Atalanta e Fiorentina. "Va bene usare Vanja che ha un piede fantastico, ma non bisogna abusarne" ha ribadito Juric nel post-partita. Milinkovic-Savic, infatti, ha completato 21 passaggi lunghi in due partite ed è il secondo giocatore per passaggi tentati insieme a Mandragora: praticamente un regista aggiunto.