Toro News Award 2021/2022: Vojvoda il migliore con la Samp, segue Singo

Prosegue il TN Award 2021/2022: i risultati dopo la partita contro la Sampdoria

Come di consueto, dopo ogni partita di campionato del Torino, chiediamo ai lettori di Toro News, con il Toro News Award - premio che a fine stagione decreterà chi ha avuto il miglior rendimento stagionale - di votare i due migliori granata in campo dell'ultimo turno di Serie A. Questa volta, la partita in questione è quella di sabato 15 gennaio contro la Sampdoria, terminata con la vittoria in rimonta dei granata per 2-1 grazie alle reti di Singo e Praet. Ad aggiudicarsi il titolo di migliore in campo è Mergim Vojvoda, scelto da 672 votanti (75.34%) su 892 totali: l'esterno kosovaro - ormai schierato sulla fascia sinistra - è stato autore di un grande assist per il primo gol di Singo. Secondo posto invece per l'autore del pareggio del Torino Wilfired Singo scelto da 348 lettori. Terzo gradino del podio per il secondo marcatore granata, il belga Dennis Praet con 248 voti.