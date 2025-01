Toro News Award 2024/2025: Vlasic il migliore nel derby con la Juventus

Prosegue il Toro News Award, il premio per il miglior calciatore granata che la redazione di Toro News assegna in base ai voti dei lettori. Come di consueto, chiediamo ai lettori di Toro News di votare i due migliori granata in campo dell'ultimo turno di Serie A. In seguito al pareggio nel derby con la Juventus, per i lettori di Toro News ad aggiudicarsi il premio di migliore in campo tra le fila granata è stato Nikola Vlasic, autore del gran gol firmato al termine del primo tempo. Il giocatore croato è stato votato dal 58.54% (456 preferenze); secondo gradino del podio per Samuele Ricci con 325 voti (41.72%). Terzo posto infine per Guillermo Maripan con il 39.28% dei voti (306 preferenze).