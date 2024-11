Toro, Njie si conferma e si candida da titolare

Alieu Njie è stata la più bella sorpresa di queste ultime giornate di campionato. Dopo un inizio di stagione in cui ha ben figurato nelle occasioni concesse da Vanoli, si è fermato per un infortunio. Al suo rientro è stato subito decisivo con la rete contro il Como.

Il Torino a Roma è apparso lento nella manovra, disattento in fase difensiva e incapace di essere davvero pericoloso. L'unico che ha tentato di invertire la rotta è stato Njie. L'esterno svedese è entrato nel secondo tempo a un deludente Gineitis. Njie ha avuto coraggio ed è stato lui ad esser il più pericoloso dei suoi. La parata di Svilar sul suo tiro è stata l'occasione più ghiotta dei granata per trovare il pareggio. Vanoli ha fiducia in lui e lo ha ribadito al termine della sfida: "Non dobbiamo mettere pressione ad un ragazzo giovane, siamo fortunati ad averlo".

Torino, Njie e il cambio di modulo

Se Vanoli decidesse di passare al 4-3-3, Alieu Njie sarebbe uno dei giocatore all'interno della rosa granata che ne gioverebbe di più. Lo svedese è nato come esterno. È veloce, ha capacità di dribbling e potrebbe esser un valore aggiunto nel creare superiorità numerica. Il Torino non può affidarsi solo a lui per risollevarsi in questo momento complicato, però lui ha delle qualità importanti. Njie deve crescere, ha la fiducia del mister. Al momento ha davanti due calciatori di esperienza come Sanabria e Adams, ma le sue prestazioni potrebbero averlo candidato per una maglia da titolare.