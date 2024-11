Toro, nuovi ingressi allo stadio: accessi prioritari a famiglie e bambini

Il Torino FC comunica di aver creato degli accessi prioritari per famiglie con bambini per la Curva Maratona

Come ufficializzato dal club, il Torino ha aperto quattro nuovi varchi di accesso alla Curva Maratona. Questi sono situati in Piazzale Grande Torino, alla sinistra della Biglietteria Nord, e servono per garantire un accesso sicuro e prioritario alle famiglie con bambini. Con questa misura, l'obiettivo del club è di rendere più scorrevole l'ingresso alla Curva Maratona e al tempo stesso permettere a bambini e famiglie di fare il proprio accesso allo stadio in totale sicurezza.