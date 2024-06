Toro, pagellone di fine stagione: Ricci 6, altalenante ma arriva la Nazionale

Il centrocampista toscano è risultato un po' troppo discontinuo ma il finale di stagione in crescendo gli ha regalato l'azzurro

Giacomo Stanchi Redattore 5 giugno 2024 (modifica il 5 giugno 2024 | 19:31)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Samuele Ricci ha raggiunto la Nazionale e questo potrebbe essere il primo punto saldo per descrivere la sua stagione. Il centrocampista toscano ha chiuso in crescendo: da dopo l'espulsione con la Fiorentina ha inanellato una serie di ottime prestazioni, tutte giocate da titolare. Ma la stagione del centrocampista non è stato solo questo: la prima parte del campionato è stata spesso complicata. Ricci, nei primi mesi del 2023-24, ha faticato in fase di interdizione e in fase di costruzione ha mostrato poca personalità. Da lui, forse, ci si attendeva di più e ora la chiamata di Spalletti potrebbe compiere una stagione altalenante.

Partita top: Torino-Monza 1-0, trentesima giornata di Serie A — Il Torino contro il Monza vinse un gara che aveva dato la speranza di poter dare una svolta alla stagione. Nella partita successiva, i granata uscirono sconfitti dalla partita contro l'Empoli e le illusioni, almeno in parte, sparirono. Tra i migliori della sfida contro i brianzoli ci fu un sontuoso Samuele Ricci. Dopo un anno, il toscano vendicò il rigore negato con una prestazione di livello in fase offensiva. Si rivide finalmente il centrocampista che tanto bene aveva fatto la scorsa stagione: ottima la regia e gli inserimenti, come quello che portò al fallo da rigore. “Ricci è ancora in fase di crescita, secondo me è un ragazzo a posto che ha grandi margini di miglioramento. Nelle ultime due partite ha gestito bene le situazioni di gioco e sa quando tenere la palla e quando azionare il pressing. Sapendo com'è, penso che abbia grande futuro" commentò Ivan Juric nel post partita.

Partita flop: Torino-Salernitana 0-0, ventitreesima giornata di Serie A — Contro la Salernitana fu un flop per tutta la squadra di Ivan Juric. La manovra fu lenta e prevedibile e così i campani riuscirono molto facilmente a porre un argine all'avanzata dei padroni di casa. Samuele Ricci non fu da meno: si prese la responsabilità di creare gioco e cercò inserimenti a destra, ma mise poca qualità e consistenza nelle sue giocate. Il risultato fu una prestazione scialba ed insufficienza per un ragazzo che ha dimostrato di poter dare molto di più alla squadra.

Ricci, il pagellone di fine stagione: il voto — Il voto per Samuele Ricci è una sufficienza. Il 6 è il voto corretto ad una stagione altalenante. Dopo una prima parte di stagione sottotono, il centrocampista è salito in cattedra sfoderando una serie di prestazioni di buon livello. E il premio è stata la chiamata in Nazionale da parte di Luciano Spalletti nella lista dei pre-convocati per Euro 2024 . Il classe 2001 ha ancora ampi margini di miglioramento e talvolta mostra lampi di classe. È migliorato in fase di interdizione, sviluppando la stazza fisica. In fase offensiva necessita ancora di mostrare personalità e capacità di impostazione e il ruolo da trequartista lo ha obbligato ad uscire fuori maggiormente.