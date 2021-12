Toro, per Massimi sarà la decima partita in Serie A. Riecco Mazzoleni

Il fischietto molisano non aveva ancora incontrato la squadra di Juric in carriera; al Var, come contro l'Empoli, ci sarà ancora Mazzoleni

Redazione Toro News

Il prossimo match del Torino contro il Cagliari in programma lunedì 6 dicembre alle 20.45 allo stadio Unipol Domus sarà arbitrato da Luca Massimi, fischietto della sezione di Termoli. Il direttore di gara molisano classe 1988 dirigerà quindi per la prima volta in carriera una partita dei granata: Massimi ha fatto il suo esordio in Serie A il 24 febbraio 2019 arbitrando la sfida tra Sampdoria e Cagliari (terminata 1-0 per i blucerchiati) diventando il primo arbitro molisano di nascita ad approdare nel massimo campionato. Cagliari-Torino sarà per lui la decima partita diretta nella massima serie.

PRIMAVERA- Come detto lunedì Massimi arbitrerà per la prima volta la Prima squadra del Torino, ma in carriera ha già diretto la Primavera granata: nei 5 precedenti sono arrivate 4 vittorie contro Milan (in Coppa), Novara, Livorno e Parma e una sconfitta nel derby con la Juventus nel 2014.

ANCORA MAZZOLENI - Al Var invece ci sarà di nuovo Paolo Silvio Mazzoleni, come già successo contro l'Empoli. Il fischietto di Bergamo è stato decisivo nel richiamare il direttore di gara Andrea Colombo a rivedere le immagini del fallo di Singo su Di Francesco: Colombo ha poi cambiato il colore del cartellino da giallo a rosso, lasciando i granata in 10 dalla mezz'ora del primo tempo.